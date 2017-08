Hackers invadem novamente redes sociais da HBO e de 'Game of thrones'

Hackers invadiram as contas do canal de TV por assinatura no Twitter e no Facebook na noite desta quarta-feira (16), segundo o site da revista "Variety". O perfil oficial de "Game of thrones" também foi invadido. "Olá, OurMine está aqui, nós estamos apenas testando a sua segurança. Time da HBO, por favor nos contatem para melhorar sua segurança", publicou o grupo nas duas redes sociais do canal.

As mensagens foram deletadas pouco tempo depois. Segundo a revista, a HBO conseguiu retomar o controle de suas contas. O grupo OurMine é conhecido por invadir as contas de Twitter de algumas grandes empresas nos últimos anos, como Netflix, Marvel e Google.

Mensagens de hackers anunciavam invasão de contas da HBO em redes sociais (Foto: Reprodução/Twitter/HBO)

Desventuras em série

O ataque é apenas mais um em uma série de problemas que a empresa tem sofrido nas últimas semanas. No dia 31 de julho, a HBO divulgou que havia sofrido um ataque de hackers, e que documentos, episódios e roteiros haviam sido roubados.

Menos de uma semana depois, no último dia 4 de agosto, uma empresa indiana reconheceu ser a responsável pelo vazamento do quarto episódio da atual temporada de "Game of thrones". Quatro pessoas foram presas.

E na noite desta terça-feira (15), a filial espanhola do canal disponibilizou por engano o sexto episódio da atual temporada de "Game of thrones" em seu serviço de streaming, o HBO GO.

O capítulo deveria estrear apenas no próximo domingo (20) e ficou somente alguns minutos no ar, mas foi tempo suficiente para espectadores registrarem e subirem na internet.

