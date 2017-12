Há oito anos no ar, Marcos Mion encerra o 'Legendários' nesta sexta

Após oito anos à frente do programa "Legendários", Marcos Mion se despede da atração da Record nesta sexta-feira (29), depois de 380 exibições.

O apresentador recebeu a companhia de famosos, como Wanessa Camargo, Joelma, Yudi Tamashiro, Léo Áquilla, e da banda Jota Quest, que homenageou um dos filhos de Mion. O apresentador é pai de três crianças: Romeo, 12, Donatella, 8, e Stefano, 7.

"Essa emoção que sinto é uma emoção de alegria, uma emoção de amor. Ter o amor do público é o que vale a pena. O que a gente fez aqui vai ficar", disse Mion.

Com o fim do "Legendários", boa parte da equipe do programa deve ser dispensada pela emissora. Os contratos de todos do elenco vão até 31 de dezembro deste ano e não devem ser renovados.

A exceção atende pelo nome de Juju Salimeni, que tem convite da Record para entrar em reality show. A emissora a quer na terceira temporada do "Power Couple", com o marido, Felipe Franco.

Já Mion deve receber uma proposta da Band para um programa nas noites de sábado, horário que consolidou com a antiga atração. Na Record, o convite é para Mion comandar a segunda edição de "A Casa".

