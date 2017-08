Gretchen ganha versão de boneca inspirada no clipe 'Swish Swish'

A participação de Gretchen no vídeo lyric Swish Swish, de Katy Perry, inspirou o artista brasileiro Marcus Baby a criar uma boneca. O artista levou seis dias para fazer o modelo que além de lábios mais carnudos, tem as tatuagens da rainha do bumbum.



Gretchen (Foto: Reprodução)



"Essa é a minha homenagem a cantora Gretchen, uma boneca versão Swich, Swich. Levei seis dias pra construir e precisei criar os tecidos exclusivamente para esse projeto onde as texturas e estampas foram feitas a mão. Todos os acessórios foram criados com exclusividade e a bola de basquete é uma réplica oficial da do jogador americano Dennis Rodman, na qual fiz uma adaptação para esse trabalho", conta.

Marcus tem uma coleção de bonecos grande, inspirada em artistas nacionais e internacionais, entre eles Rita Lee, Claudia Leitte, Deborah Secco, Roberto Carlos, Thiaguinho, Katy Perry e Cyndi Lauper, que elogiou o artista ao saber da homenagem. "Não acredito na quantidade de detalhes."

