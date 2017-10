Gracyanne Barbosa voltará a ser madrinha de bateria em 2018

Gracyanne Barbosa não ficará longe do Carnaval em 2018. Depois de várias polêmicas neste ano, em que se ausentou do desfile da X-9 Paulistana por não ter conseguido retornar de uma viagem a Dubai, no Emirados Árabes, a musa fitness será rainha de bateria da União da Ilha, escola de samba do Rio de Janeiro.



A informação foi confirmada pela assessoria da agramiação. A coroação de Gracyanne será realizada na quadra da escola noite de sábado (7). O cantor Belo, marido da musa, fará um show no local na ocasião.



Quem