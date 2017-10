Glória Pires sobre aposentadoria: 'tenho pensado tanto nisso'

Na nova novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso , Gloria Pires será Elizabeth, mulher do diplomata Henrique (Emilio de Mello) e mãe de Adriana (Julia Dalavia). Antes de se casar, ela foi prostituta no Tocantins.

Em entrevista a QUEM durante a coletiva de imprensa da trama, na tarde de quinta-feira (5), ela contou que as gravações estão sendo "bem puxadas". "Na segunda semana de noturna desta novela, eu falei: 'Tô velha para fazer novela'. Te juro! Eu já fiquei doente no fim da primeira semana, peguei uma sinusite. Tá puxado (risos)! Acho que depois que estrear a coisa melhora", confessou ela.



Gloria Pires (Foto: Globo/Raquel Cunha)



Questionada se pensa em aposentadoria ela surpreendeu a todos: "Penso em aposentadoria, sim. Tenho pensado tanto que vocês nem imaginam", revelou ela, que diz também não saber se pretende ter uma carreira longa como a de Fernanda Montenegro. "Não sei, não sou capaz de opinar", brincou ela, ao fazer referência a seu famoso bordão criado nas transmissões do Oscar.

No folhetim, a personagem de Glória será traída por sua melhor amiga, Jô (Barbara Paz). Aos jornalistas, ela falou como lida com pessoas que querem puxar seu tapete. "Se a pessoa é invejosa e negativa é ela quem vai sentir os efeitos disso. Eu já tive umas puxadas de tapete assim, mas não sei se é porque estava tão focada na minha verdade e na minha historia, que passei tranquila por isso. Claro que abala, é muito ruim ser traída, perceber que alguém se dedica a te derrubar. Mas se eu for ficar pensando nisso, deixo de viver minha vida", opinou.

