Giovanna Grigio comemora primeiro beijo entre meninas em Malhação

As redes sociais ficaram agitadas nesta terça-feira (2) com a cena de Lica e Samantha em Malhação, protagonizada por Manoela Aliperti e Giovanna Grigio. As atrizes deram o primeiro beijo lésbico da novela teen.

Na cena, a personagem de Giovanna, Samantha, convida Lica para sair, mas leva um fora. Em seguida, ela volta e surpreende a amiga. "Olha, eu pensei no que a gente conversou e eu cheguei a conclusão que eu sou mais corajosa do que eu pensava. Eu não sei onde isso vai dar, mas eu também não tô nem aí", diz Samantha na cena.

A atriz vibrou com a repercussão do casal e comemorou em um vídeo publicado na web. "Ninguém vai poder nos dizer como amar", escreveu Giovanna no Insta Stories. Nesta quarta-feira (3), ela também agradeceu os fãs pelas mensagens positivas que recebeu.



"Queria agradecer a todas as mensagens carinhosas e depoimentos lindos que eu ando recebendo ultimamente. Se tudo isso está sendo especial pra vocês, imagina pra mim! Hahahah 2018 começou já sendo lindo demais, então, agradecendo desde já! E também vou agradecer a @manualiperti por ser essa amiga incrível, parceira e mozão de cena mais maravilhosa! Obrigada pela troca, Manuca!", disse Giovanna em uma publicação no Instagram.

Samantha (Giovanna Grigio) e Lica (Manoela Aliperti) em Malhação (Foto: Reprodução)



