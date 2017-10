Giovanna Ewbank diz que depois de adotar Titi entendeu mais sobre o racismo

Giovanna Ewbank passou a entender melhor o racismo após ter adotado Titi, do Malawi, na África. A apresentadora, que é casada com Bruno Gagliasso, falou sobre o preconceito durante uma entrevista para a Cosmopolitan.



"Agora tudo mudou, isso fica o tempo todo no meu radar. Quando chego a um restaurante, não entro, sento e simplesmente como. Entro, vejo quantos negros estão sentados e quantos estão servindo as pessoas. Tudo ficou muito diferente depois que a minha filha chegou. Quero que todo mundo se dê conta do que é a questão racial no Brasil e no mundo", explica.





Outra coisa que mudou na vida de Giovanna foi a sua rotina. Após a chegada de Titi, ela passou a acordar mais cedo, o que detestava antes. "Ela me acorda me dando beijo e dizendo 'Mamãe, mamãe, o sol nasceu!' Nunca gostei de acordar cedo, sempre fui daquelas que levantam às 10h, 11h da manhã. E hoje pulo da cama às 8h feliz da vida."

