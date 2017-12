'Game of Thrones' enfrenta 'The Handmaid's Tale' no Globo de Ouro

"Big Little Lies", que trouxe à pauta da TV a violência doméstica e outros problemas vivenciados por um grupo de mães, já havia sido premiada com cinco troféus no Emmy, em setembro.

Agora volta a ser destaque no Globo de Ouro, com seis indicações em quatro categorias. Está na disputa por melhor minissérie, melhor atriz coadjuvante (Laura Dern) e melhor atriz no mesmo gênero (com duas concorrentes, Nicole Kidman e Reese Witherspoon).

Shailene Woodley, Nicole Kidman e Reese Witherspoon em cena de Big Littles Lies. (Foto: Divulgação)

O anúncio foi feito na manhã desta segunda (11), em Los Angeles, e também contemplou categorias de cinema. A 75ª cerimônia, marcada para 7 de janeiro, será apresentada pelo humorista Seth Meyers.

A dobradinha de atrizes que disputam pela mesma série também se repetiu no caso de "Feud: Bette and Joan", que emplacou Susan Sarandon e Jessica Land, suas protagonistas.

Entrou para a mesma disputa Jessica Biel, protagonista da série "The Sinner", que estreou em novembro com a história de uma mulher que comete um crime violento.

Nas séries dramáticas, concorrem "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things", "This is Us" e "Game of Thrones", cuja sétima temporada havia ficado de fora do Emmy porque estreou após o período limite colocado pelo prêmio, em maio.

The Handmaid's Tale é exibida pelo site Hulu. (Foto: Divulgação)

Na categoria melhor ator de minissérie, concorrem Robert De Niro, por "Wizard of Lies", Jude Law, por "The Young Pope", Kyle McLaughlin, por "Twin Peaks", Ewan McGregor, por "Fargo", e Geoffrey Rush, por "Genius".

Entre os intérpretes em drama, estão Jason Bateman (por "Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Freddie Highmore ("The Good Doctor"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Liev Schreiber ("Ray Donovan").

Emilia Clarke e Kit Harington em cena de Game of Thrones. (Foto: Divulgação)



Confira a lista de indicados nas categorias de televisão

TELEVISÃO

Melhor série (drama)

"Game of Thrones"

"Stranger Things"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"This is Us"

Melhor ator (drama)

Jason Bateman ("Ozark")

Sterling K. Brown ("This Is Us")

Freddie Highmore ("The Good Doctor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Liev Schreiber ("Ray Donovan")

Melhor atriz (drama)

Caitriona Balfe ("Outlander")

Claire Fox ("The Crown")

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Katherine Langford ("13 Reasons Why")

Maggie Gyllenahall ("The Deuce")

Melhor série (comédia)

"Black-ish"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Master of None"

"SMILF"

"Will & Grace"

Melhor ator (comédia)

Anthony Anderson ("Black-ish")

Aziz Ansari ("Master of None")

Kevin Bacon ("I Love Dick")

William H. Macy ("Shameless")

Erik McCormack ("Will & Grace")

Melhor atriz (comédia)

Pamela Adlon ("Better Things")

Alison Brie ("Glow")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Issa Rae ("Insecure")

Frankie Shaw ("SMILF")

Melhor minissérie ou telefilme

"Big Little Lies"

"Fargo"

"Feud: Bette and Joan"

"The Sinner"

"Top of the Lake: China Girl"

Melhor ator em minissérie ou telefilme

Robert De Niro ("The Wizard of Lies")

Jude Law ("O Jovem Papa")

Kyle MacLachlan ("Twin Peaks")

Ewan McGregor ("Fargo")

Geoffrey Rush ("Genius")

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Jessica Biel ("The Sinner")

Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Jessica Lange ("Feud: Bette and Joan")

Susan Sarandon ("Feud: Bette and Joan")

Reese Witherspoon ("Big Little Lies")

Melhor ator coadjuvante

Alfred Molina ("Feud: Bette and Joan")

Alexander Skarsgard ("Big Little Lies")

David Thewlis ("Fargo")

David Harbour ("Stranger Things")

Christian Slater ("Mr. Robot")

Melhor atriz coadjuvante

Laura Dern ("Big Little Lies")

Ann Dowd ("The Handmaid's Tale")

Chrissy Metz ("This Is Us")

Michelle Pfeiffer ("The Wizard of Lies")

Shailene Woodley ("Big Little Lies")

Folhapress