'Game of Thrones' é a série mais pirateada do ano

Aparentemente, quase todo mundo viu "Game of Thrones", o que não significa que quase todo mundo assinou a HBO.

Pelo sexto ano seguido, a série foi a campeã na lista divulgada pelo TorrentFreak com os dez programas de TV mais pirateados. O sétimo e último episódio da sétima temporada ("The Dragon and the Wolf") foi o recordista com 12 milhões de visualizações.

Durante a exibição da sétima temporada, a HBO enfrentou vários problemas, incluindo falhas na sua plataforma digital HBO Go e vazamento do penúltimo episódio na filial espanhola do canal.



Foto: Divulgação/HBO

A série disputa o Globo de Ouro no primeiro domingo de 2018 (7 de janeiro), na categoria drama.

Outra campeã de pirataria, "The Walking Dead" (Fox) ficou em segundo. Mesmo tendo recordes de audiência na TV, a cômica "The Big Bang Theory" também figura entre as mais baixadas, ficando com o quarto lugar.

Curiosamente, ou não, a lista das mais pirateadas não tem nenhuma série da Netflix.

Confira abaixo o top 10:

1. "Game of Thrones"

2. "The Walking Dead"

3. "The Flash"

4. "The Big Bang Theory"

5. "Rick and Morty"

6. "Prison Break"

7. "Sherlock"

8. "Vikings"

9. "Suits"

10. "Arrow"

Folhapress