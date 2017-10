Galisteu derruba Faustão no 'Dança dos Famosos' e web comenta: 'Ô loco'

Faustão passou por um momento inusitado no "Domingão do Faustão ", neste domingo (8). Após receber nota 10 no "Dança dos Famosos", Adriane Galisteu - cuja performance surpreendeu os internautas - saiu correndo e pulou no colo do apresentador, que se desequilibrou e caiu de joelhos. A competidora do quadro ficou muito sem graça com o ocorrido e chegou a se ajoelhar para pedir desculpas a Faustão.



O apresentador teve ajuda de dançarinos e da produção do programa para levantar. Galisteu se desculpou depois. Foto: Reprodução/Globo

Após ser ajudado a se levantar pelo professor de Adriane Galisteu, Faustão ficou sem ação e demorou alguns segundos para falar sobre o ocorrido. "Não é todo dia que uma mulher pula em cima de mim assim. Fazia algum tempo", comentou o apresentador. "Sabe quando o filho pula em cima de você no susto? Me senti assim agora", continuou.



Rapidamente, os internautas encheram o Twitter de comentários sobre a queda do apresentador. "Faustão caindo salvou meu domingo", escreveu uma seguidora. "Socorro, a Galisteu derrubou o Faustão", riu outro. "Ô loco meu", disse mais um, fazendo referência ao bordão do apresentador. "O Faustão sou eu e a Adriane Galisteu é Brumar", declarou mais um, lembrando o reencontro de Bruna Marquezine e Neymar. Os dois se beijaram durante a festa de casamento de Marina Ruy Barbosa, neste sábado (7).



Adriane Galisteu também já sofreu uma queda durante o "Dança dos Famosos". Ao dançar a coreografia do funk, a apresentadora fez uma pirueta sobre os ombros do professor, mas não conseguiu concluir de forma correta. Ela tentou se equilibrar dando vários passos e se deitou no chão. Após o programa, Adriane Galisteu falou sobre a queda em um post de seu Instagram. No registro, ela aparece de cabeça para baixo sendo apoiada por seu professor do "Dança dos Famosos". "Minha especialidade é levantar dos tombos que eu levei e levo na vida! Então... minha gente... Marcus Lobo, que venha a próxima dança", escreveu a apresentadora. Em 2015, Arthur Aguiar levou um tombo ao tentar dar uma pirueta na coreografia do samba.



Adriane Galisteu viu o corpo mudar com a participação no "Dança dos Famosos". "Dei uma secada com a dança. Normalmente, eu corro, faço aeróbico e funcional", disse ela, em entrevista ao jornal "Extra". Aos 44 anos, a apresentadora vai investir em métodos estéticos para rejuvenescer: "Agora vou encarar o botox. Acho que está na hora. Plástica vai demorar um pouquinho e silicone não vai rolar mesmo. Não combina comigo".







Terra