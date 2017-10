Gaby Amarantos foi chamada para substituir Taís Araújo no Saia Justa, no canal pago GNT. Ela assumirá o posto em março de 2018. A informação foi confirmada pelo canal.

Taís vai permanecer no programa até 29 de novembro, mas deixa o projeto para se dedicar às gravações do seriado Mister Brau, que terá a quarta temporada exibida a partir do primeiro semestre do ano que vem, na TV Globo. A atriz passou a apresentar o talk show neste ano, após o corte da jornalista Barbara Gancia e da atriz Maria Ribeiro.

No ar desde 2002, o programa já contou com várias personalidades no time de apresentadoras. Fernanda Young, Rita Lee, Marisa Orth, Betty Lago, Maitê Proença, Luana Piovani e Ana Carolina foram algumas delas.



