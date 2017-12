Funkeiros lançam disco em homenagem ao cantor Lulu Santos

Antes do ritmo estourar no final dos anos 1990, Lulu Santos já "apadrinhava" o movimento funk. Em 1985, lançou o disco "Eu e Memê, Memê e Eu" com a dupla de funkeiros Willian e Duda.

Em 2006, gravou um dueto de "Nosso Sonho" com Buchecha. Em 2007, emprestou a voz a uma composição de MC Marcinho, "Se Não Fosse o Funk", que diz: "Eu vou cantar e vou mais adiante. Diz aí o que seria de mim se não fosse o funk". Fez também uma versão de "Deixa Isso Pra Lá" no referido ritmo musical.

Agora, é a vez de os MCs homenagearem Lulu: produzido e idealizado pelo DJ Sanny Pitbull, o disco "O Funk Canta Lulu" chega ao mercado ainda este ano e traz 12 canções do veterano interpretadas por funkeiros.

Além de Marcinho e Bob Rum, que fazem um dueto na música "Mina D Prazer", Amaro, Cacau, Deise Loira, Koringa, Leozinho, Marcio G, Sabrina, Tati Quebra Barraco, Buchecha, Naldo Benny e Valesca Popozuda também integram o time.

"Lulu tem mais de 250 músicas gravadas e por algum motivo as canções escolhidas para 'O Funk Canta Lulu' não foram trabalhadas em sua carreira. A ideia foi resgatar essa discografia. De uns 15 anos para cá, pelo menos, essas canções não estavam no repertório dos shows dele", afirma Pitbull, em entrevista .

Lulu, que diz ter "uma relação de afeto e de troca com o funk", afirma que provavelmente o público desconhece sua proximidade com o ritmo porque sua imagem está mais relacionada aos sucessos que o público conhece, e não às suas "excursões laterais por outras áreas".

"Recebi a ideia do CD com a maior alegria possível. Tenho feito esse trabalho junto com o Sanny, ainda que tudo seja executado completamente por ele, inclusive escolha de repertório e de artistas. Ele me consulta sempre. Temos uma parceria muito viva e uma troca intensa."

Apesar de ser um projeto construído por vozes do funk, as músicas terão ritmos variados. Naldo, que foi convidado pelo próprio Lulu para participar do álbum, faz suspense quanto ao resultado final da faixa que gravou, "Eu não". "Não será em ritmo de funk. Eles me deixaram muito à vontade para sugerir alguns arranjos."

Popozuda faz coro: "Vou cantar a música 'Delete', mas [o ritmo] é surpresa". Anitta e Ludmilla ficaram de fora do projeto. A primeira, por incompatibilidade de agendas, já que seu foco agora é a carreira internacional. A segunda bem que quis, mas não obteve autorização da gravadora.

Segundo Pitbull, o desgaste da imagem de Ludmilla, a gravação de um novo disco e as diversas participações que a funkeira tem feito em trabalhos de outros artistas seriam alguns dos motivos do veto da Warner Music Brasil.

