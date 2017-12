Fox demite diretor e suspende filme sobre Freddy Mercury

Está suspensa a filmagem do esperado filme sobre a vida de Freddy Mercury. Tudo por conta de problemas de saúde do diretor Bryan Singer e de sua família.A produção do longa informou à BBC que, por complicações na saúde de Singer e outros membros de sua família, as filmagens estão suspensas. A produção continuará no começo do próximo ano.



O cineasta teve problemas de saúde e acusa a produtora por isso. Foto: Reprodução/Instagram

O representante de Singer confirmou essa notícia, mas não detalhou qual o problema de saúde que eles enfrentam.

Porém, o diretor de 52 anos revelou que a Fox o demitiu da produção, estando a poucas semanas de finalizar as gravações. Ele ainda acusa a produtora de não ter permitido que ele colocasse a sua saúde e a de um de seus pais em primeiro lugar.

"Eu só queria terminar esse projeto e ajudar a honrar o legado de Queen, mas a Fox não me permitiu", acusa o cineasta, explicando que faltavam menos de três semanas para finalizar as filmagens.

Terra