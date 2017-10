Flávia Viana tem DR com Marcelo Ié Ié após beijo

Depois de Yuri Fernandes e Monick Camargo formarem o primeiro casal de "A Fazenda" e Marcos Härter roubar um beijo de Ana Paula Minerato, Flávia Viana ganhou um selinho de Marcelo Ié Ié, no programa exibido neste domingo (1), e deixou seus fãs eufóricos. O momento aconteceu quando o sinal avisava que o humorista deveria voltar para a baia, onde dormia ao lado dos cavalos com Dinei e Rita Cadilac. O comunicador pediu para que a ex-BBB o acompanhasse e a empurrou para de trás da porta, lhe dando um beijo.





Flávia e Marcelo se beijam dentro da casa. Foto: Reprodução/ A Fazenda

Ao chegar próximo da baia, a amiga de Antônio Rafaski, que negou rumores de namoro com o capixaba, apontou medo de se envolver com o rapaz, já que ele está recém-separado de Júlia Zangrandi. "Eu acho que você está muito preso ainda em uma história. Você já falou 999 vezes da sua história, que é muito presente ainda na sua vida e que é muito recente. Tem que respeitar o momento que você, às vezes, ainda viva. Estava conversando com a Ana Paula Minerato e o Matheus Lisboa e ela disse que você vai se entender com sua ex lá fora. E torço para que, se você goste ainda, volte. Aí, ela falou: 'Acho que vão se entender' e eu também acho e não acho ruim. A gente pode continuar tendo um carinho, ficando perto um do outro e respeitando um limite porque é muito recente. Se você tem um carinho, ultrapassa o limite e depois se arrepende? Não dá pra se arrepender aqui dentro. Por enquanto, a gente ainda não fez nada, ótimo. E é uma delicia ficar perto, mas não dá pra se arrepender e ficar pensando se magoou alguém ou não", disparou ela.



Em seguida, Marcelo rebate, reafirmando que tudo já foi esclarecido com sua ex-mulher antes de entrar no reality: "Você tem que tirar isso da cabeça. Já falei com você sobre isso. A gente tem que viver a vida. Eu te entendo total de pensar dessa forma, mas já está resolvido. O meu medo era faltar com respeito, mas acho que não estou fazendo isso com ninguém, inclusive estou muito preocupado. Eu não sou loucão. Não existe mais. Duas semanas antes de entrar aqui a gente resolveu e ponto final. Terminamos há muito tempo atrás, mas resolvemos de ponto final. Não queria entrar aqui sem antes ter uma última conversa e não estou pensativo com relação a isso, penso coisa minha sobre energia".



"Entendo, mas a forma como você coloca isso com todo amor e carinho, não dá. Quero que você entenda meu ponto de vista também. Eu crio uma proteção, talvez por já ter me machucado em vários relacionamentos. Eu não me entrego se eu sei que ali tem algo para resolver porque depois eu posso sofrer. E acho que nesse caso é muito pertinente. Aí você sai daqui e resolve tudo. Não quero isso! Prefiro deixar as coisas acontecerem naturalmente", continuou a loira. "E por que não posso resolver minha vida com você presente?", indagou ele. Depois, a câmera corta para outro lugar da casa e conversa não é mais transmitida.



Terra