Flavia Viana supera Marcos Harter é a ganhadora de 'A Fazenda'

A atriz e ex-BBB Flavia Viana foi a ganhador da nona temporada de "A Fazenda: Nova Chance", reality rural da Record. Com cerca de 37 milhões de votos, Viana superou Marcos Harter e Matheus Lisboa.

"Estou muito feliz. Vocês me fizeram a mulher mais feliz do mundo", disse a atriz, no final do programa. Flavia leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão depois de ficar confinada por 87 dias.

A loira disparou na frente de Marcos Harter e Matheus Lisboa, com quem concorria pelo prêmio. Foto: Eduardo Martins/AG News

Ao todo, foram quase 63 milhões de votos, segundo o apresentador Roberto Justus. O reality rural termina com média geral de 8 pontos, um a menos que a oitava edição, exibida em 2015. "Marcos e Flavia foram os protagonistas", afirmou Roberto Justus, antes de anunciar o nome do vencedor.

Flavia Viana também esteve no "Big Brother Brasil 7" e, logo após o reality, se casou com Fernando Justin, que também estava na casa. No reality da Globo, a atriz ficou na oitava posição. O relacionamento do casal terminou em fevereiro de 2016. No reality rural, Viana engatou um relacionamento com Marcelo Ié Ié. Porém, o casal se enfrentou em uma das roças, e o humorista foi eliminado.

Marcos Hater

Um dos jogadores mais polêmicos do "Big Brother Brasil 17" (Globo) e de "A Fazenda", Marcos Harter ficou em segundo lugar e, como recompensa, levou um carro zero quilômetro. De acordo com Justus, somando a participação em "A Fazenda" e "BBB", o peão ficou cerca de 171 dias confinado ao longo de 2017.

Na edição do "BBB", Harter foi expulso acusado de agredir física e psicologicamente a competidora Emilly, com quem mantinha um relacionamento amoroso na casa. Ela foi a ganhadora do reality da Globo.

Já em "A Fazenda", Harter também se envolveu em várias polêmicas. A última foi com Monick Camargo, que cuspiu na cara do ex-"BBB" durante uma brincadeira feita pelo humorista Fábio Porchat.

Na ocasião, Camargo estava tendo dificuldades em encher um balão e Porchat pediu que Harter a ajudasse. O peão se recusou e disse que não queria correr o risco de contrair o vírus da hepatite B. Matheus Lisboa, que participou do "Big Brother Brasil 16" (Globo), ficou em terceiro lugar.

A Fazenda

A nona temporada de "A Fazenda" estreou no dia 12 de setembro depois de mais de um ano sem o programa. O hiato entre uma edição e outra serviu para reformular o formato: a sede onde os 16 participantes ficaram foi construída do zero em Itapecerica da Serra (Grande SP). Antes, os peões ficavam em Itu, no interior do Estado.

Dos 16 participantes, seis eram de edições anteriores de "A Fazenda" (Record): Adriana Bombom, Ana Paula Minerato, Dinei, Fábio Arruda, Nicole Bahls e Rita Cadillac. Já cinco do "Big Brother Brasil" (Globo): Flávia Viana, Marcos Harter, Matheus Lisboa, Monique Amin e Yuri Fernandes.

Os demais participantes eram Conrado e Marcelo Iê Iê, do "PowerCouple" (Record), Aritana Maroni, do "MasterChef" (Band), Monick Camargo, de "A Casa" (Record) e Nahim do "Aprendiz Celebridades" (Record).

Folhapress