Flávia e Marcelo lé lé oficializam romance após beijo em festa

Flávia e Marcelo lé lé finalmente oficializaram o romance em "A Fazenda 9". Depois de ver Yuri e Monick se beijando, a atriz, vencedora da prova da chave da semana, tentou desviar várias vezes do humorista, mas, após alguma tentativas, o correspondeu na madrugada deste sábado (7). Ana Paula Minerato comemorou o flagra e brincou: "Olha aí a boca toda suja de batom!". Os dois, no entanto, passaram a festa bebendo e dançando juntos, mas a cena não se repetiu.





Flávia e Marcelo. Foto: Reprodução/A Fazenda

Recém-separado de Julia Zangrandi, com participou do programa "Power Couple", Marcelo garantiu que o término com a digital influencer foi pacífico. Flávia, no entanto, se mostrou com medo de se envolver. "Eu acho que você está muito preso ainda em uma história. Você já falou 999 vezes da sua história, que é muito presente ainda na sua vida e que é muito recente. Tem que respeitar o momento que você, às vezes, ainda viva. Estava conversando com a Ana Paula Minerato e o Matheus Lisboa e ela disse que você vai se entender com sua ex lá fora. E torço para que, se você goste ainda, volte. Aí, ela falou: 'Acho que vão se entender' e eu também acho e não acho ruim. A gente pode continuar tendo um carinho, ficando perto um do outro e respeitando um limite porque é muito recente. Se você tem um carinho, ultrapassa o limite e depois se arrepende? Não dá pra se arrepender aqui dentro. Por enquanto, a gente ainda não fez nada, ótimo. E é uma delicia ficar perto, mas não dá pra se arrepender e ficar pensando se magoou alguém ou não", disse a empresária, amiga do ex-BBB Antônio Rafaski.



Ainda durante o papo com Flávia, alvo de críticas de Marcos Härter, o comediante reafirmou separação de Julia. "Você tem que tirar isso da cabeça. Já falei com você sobre isso. A gente tem que viver a vida. Eu te entendo total de pensar dessa forma, mas já está resolvido. O meu medo era faltar com respeito, mas acho que não estou fazendo isso com ninguém, inclusive estou muito preocupado. Eu não sou loucão. Não existe mais. Duas semanas antes de entrar aqui a gente resolveu e ponto final. Terminamos há muito tempo atrás, mas resolvemos de ponto final. Não queria entrar aqui sem antes ter uma última conversa e não estou pensativo com relação a isso, penso coisa minha sobre energia", falou Marcelo.



Terra