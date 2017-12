A galera de casa já não aguenta mais esperar pela oitava e última temporada de " Game of Thrones ", não é mesmo? E a expectativa fica ainda maior quando os elogios e detalhes do que está por vir vêm à tona! O ator Jason Momoa , que visitou os sets da série recentemente, falou um pouco do que está por vir e deixou o pessoal animado!



Khal Drogo, personagem de Jason Momoa em GOT. Foto: Divulgação



Em entrevista à Entertainment Weekly, o gato contou o que viu: "Foi incrível estar lá e perceber o tamanho de tudo isso. Vai ser tão incrível. Vai ser a melhor coisa já feita na história da TV. Vai f**er a vida de muita gente (risos)", disse. Eita, caramba! "Eu só estava lá para visitar meus amigos, não foi para gravar nada. Como um fã da série, tive muitas coisas estragadas - eles falavam e eu dizia: 'Caramba, não queria saber disso!'", finaliza. O que será que vai acontecer, hein?

E aí, quem está ansioso para o retorno de "Game of Thrones"? As filmagens da oitava temporada ainda estão rolando e a série só deve voltar em 2019.

Terra