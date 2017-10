Final de 'A Força do Querer' é mantido em segredo

Gloria Perez está fazendo de tudo para evitar que o desfecho de "A Força do Querer" seja divulgado antes da hora.



Para isso, ela montou uma verdadeira força-tarefa. Vários finais foram gravados, alguns falsos e outros verdadeiros. O Agora tentou conversar com parte do elenco, mas todos os atores fizeram mistério sobre o destino de seus personagens.



Carla Diaz, que entrou no folhetim quase na reta final como a espevitada Carine, revelou estar ansiosa com o fim da trama. "Meu coração está apertado! Entrei no meio da novela, mas posso dizer que a Carine mudou minha vida", afirma. Sobre o que vai acontecer com a rival de Bibi (Juliana Paes), ela, como todo o mundo, desconversa. "Vem muita coisa por aí."



Folhapress