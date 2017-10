O beijo da bailarina Mayara Araújo e o ator Nicolas Prattes agitou os telespectadores e fãs do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão do Faustão" deste último domingo (15). Entretanto, a cena não teria agradado a Fausto Silva que, após o programa, convocou uma reunião com a dançarinas e proibiu contato mais íntimo entre elas e os artistas nas futuras apresentações. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", o apresentador acredita que isso mancha a imagem da atração, que é feita para a família brasileira, incluindo crianças.





Embalados pelo ritmo do Country, Nicolas Prattes e Mayara Araujo finalizaram a apresentação com um, polêmico, beijo. Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda de acordo com a publicação, o comunicador, derrubado por Adriane Galisteu após apresentação da loira, também teria pedido para ser evitado qualquer tipo de envolvimento amoroso entre as bailarinas e os participantes, depois de rumores de que Lucas Veloso estaria vivendo um affair com Nathália Melo, em quem deu um beijo técnico após terminar a coreografia de "Chefe é Chefe, Né Pai?", do MC Maneirinho.



O representante do ator da nova versão de "Os Trapalhões" garantiu que "não tem romance" entre os dois. "Ele fez o beijo justamente para causar na apresentação. Mas são amigos", afirmou, completando: "Conversei com o Lucas e ele me disse: 'É minha amiga. Gosto dela. Inclusive, ela não estava sabendo. Fiz isso e fiquei até com medo de ela reagir negativamente. Mas somos amigos'", completou.



