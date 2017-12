Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha trocam beijos nos bastidores de espetáculo

Fátima Bernardes e o namorado, Túlio Gadêlha, foram clicados aos beijos no sábado (9), nos bastidores da apresentação do grupo de jazz do qual ela participa.



Fátima, que é ex-professora de balé e uma apaixonada por dança, participou de uma apresentação com o grupo de jazz da coreógrafa e professora Carlota Portella, no Rio de Janeiro, e foi prestigiada pelo namorado. Ao fim do evento, os dois deixaram o local de mãos dadas, e foram embora no carro dirigido por Fátima.



Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes (Foto: Agnews)



Em outras edições, Beatriz, uma das filhas de Fátima e William Bonner, também participou do espetáculo que acontece todo final de ano. Em 2016, Bonner foi prestigiar a ex-mulher, de quem já havia se separado.

Túlio e Fátima assumiram o romance no início de novembro, quando foram fotografados em clima de romance em um shopping carioca.

