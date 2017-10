Fãs mostram Bruna Marquezine e Neymar se beijando

Depois de muita especulação sobre o revival de Bruna Marquezine e Neymar, os fãs do casal compartilharam um novo vídeo em que eles aparecem dando um selinho prolongado.



Bruna Marquezine e Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)



Os shippers do #Brumar aproveitaram para comemorar o outo ângulo do reencontro do casal. "Quem nunca deu um pega com ex", disse um seguidor. "Brumar de novo. Esses dois pegam fogo", afirmou.

A atriz e o jogador de futebol se reencontraram no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão, realizado no sábado (7), em Campinas, interior de São Paulo. Em vídeos postados por convidados da festa, os dois aparecem conversando ao pé do ouvido, o que aumentou as suspeitas de uma possível reconciliação da atriz e do jogador.

Quem