Ex-BBB Munik ensina 'truque' para foto viral na piscina

Após ser questionada por seguidores sobre o "segredo" para conseguir fazer uma foto na piscina, a ex-BBB Munik Nunes resolveu compartilhar o "truque", nesta segunda (8). Na imagem que se tornou viral, a ex-participante do reality da Globo aparece caindo numa piscina abraçada ao namorado.

"Como recebi várias mensagens pedindo pra explicar um pouco de como foi a foto tirada na piscina com o crush, estou postando essa pra explicar um pouco do passo a passo. 1º passo: agarre o crush com bastante vontade; 2º passo: cruze as pernocas; 3º passo: tasque um beijo no crush. Pronto, agora é só cair na piscina! Ps.: coloque a câmera do celular em modo disparo automático, assim evitará de você repetir o procedimento como eu", escreveu a ex-BBB na legenda da imagem no Instagram.



Foto: Instagram

Ainda na mesma rede social, Munik disse só conseguiu o clique perfeito depois de muito insistir. "Depois da Décima tentativa, acho que foi."

Nos comentários, seguidores elogiaram a pose divertida do casal. "Ficou massa a foto"; "Show"; e "Quero uma assim também" são alguns dos comentários deixados por internautas.

Munik foi a vencedora da 16ª edição do Big Brother Brasil, que aconteceu em 2016. Dentro da casa, ela era a melhor amiga da polêmica Ana Paula Renault, a dona do bordão "olha ela". A torcida pelas duas, nas redes sociais, era chamada de Annik.

A 18ª edição do programa, a segunda consecutiva sob comando do apresentador Tiago Leifert, começa no dia 22 de janeiro.

Folhapress