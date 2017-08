Ex-atriz mirim, Carla Diaz fala de papel em 'A Força do Querer'

De volta à TV Globo, Carla Diaz gravou nesta quarta-feira (16) suas primeiras cenas em A Força do Querer. Na história, ela será Carine, funcionária de um salão de beleza que balançará a relação de Bibi (Juliana Paes) e Rubinho (Emílio Dantas). Em conversa com QUEM, Carla falou do peso de viver a rival da Perigosa na trama.



"Intensifiquei o treino porque competir com a Juliana Paes não é fácil! (Risos) Ela tem um corpaço, é maravilhosa, um mulherão! Quando vi que seria rival dela na novela das 9 fiquei chocada. Estou malhando duas vezes por dia. Antes de começar a gravar hoje, estava correndo na praia, fazendo esteira, musculação e dança do ventre", declara.

Não é a primeira vez que Carla - cujo trabalho mais recente na TV foi em A Terra Prometida, da Record - atua em uma novela de Gloria Perez. Em 2001, quando ainda era atriz mirim, ela viveu a personagem Khadija, que ficou marcada por eternizar a expressão: "Inshalá" (Deus queira). "A Gloria (Perez) me mostrou para o mundo. O Clone é vendido até hoje. Já fui reconhecida na Argentina, no Uruguai. Ser parada na rua e ser reconhecida em outro idioma é incrível", conta.



Primeira cena terá briga

A atriz adiantou que a personagem dela e de Juliana já vão brigar no primeiro encontro. "Ela e a Bibi já vão sair no tapa. Hoje foi a minha primeira vez no set, meu primeiro contato com a Ju (Juliana Paes). Já trabalhei com ela em Laços de Família e O Clone. Digo que a Ju me pegou no colo. Mais carinhosa impossível! A gente se encontrou na maquiagem e ela já veio me abraçando. Entrar numa novela no meio é um desafio. Mas estou sendo muito bem recebida pela equipe inteira", agradece.

Mudança no visual

Para dar viver Carine, a atriz teve que fazer uma trabalho intenso de caracterização. "Mudei tudo. Nada é meu! (Risos) essas unhas são decoradas. É uma unha de oncinha com strass. Estou com cabelão, coloquei um mega loiro até a cintura. Totalmente diferente de mim! Uso muitas pulseiras e a maquiagem tem uma boca rosa pink", revela.

Nesta quarta à tarde, Carla compartilhou um vídeo em que aparece ensaiando a coreografia do funk Cheguei, sucesso da cantora Ludmilla, antes das gravações de A Força do Querer. "Adoro funk. Danço com minhas amigas. A dança sempre foi muito presente na minha vida. Faço dança do ventre há 15 anos. O funk que a Carine dança é mais sensual. Tem passos que aprendi que não sabia antes", explica.

Para brilhar como Carine, a atriz aprendeu passos com o coreógrafo Rômulo Oradas. "Olha, funkeira chegando aí", disse Carla ao compartilhar um vídeo da aula.

