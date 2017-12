Evaristo Costa vira novo garoto-propaganda da Netflix

Por dentro das tendências das redes sociais, a Netflix Brasil já chamou diversas celebridades brasileiras para suas campanhas, gerando muitos comentários, memes e grande engajamento.

Com sucesso, já passaram pelas campanhas da Netflix personalidades como Gretchen, Xuxa, Fábio Jr. e Valesca, Narcisa e Inês Brasil. Agora chegou a vez do ex-contratado da TV Globo, Evaristo Costa. Afastado por tempo indeterminado do jornalismo, agora Evaristo está “liberado” para assinar contrato com marcas e aparecer em campanhas de marketing.

Querido nas redes sociais, sempre interagindo com os fãs, o bem-humorado jornalista era praticamente uma escolha óbvia para a próxima campanha da Netflix.

Nas redes sociais, Evaristo chegou a postar uma fotografia de um estúdio e escrever “Plantão de Natal. De volta para a bancada”. As pessoas começaram a especular se ele estava, de fato, voltando ao mundo do jornalismo.

Mas um detalhe chamou a atenção: uma caneca do seriado “Stranger Things”. Ali tinha alguma pista do que estava por vir e muitos já suspeitavam que a Netflix estaria por trás do “retorno”.

Não deu outra. Hoje (22), a marca revelou a campanha: Evaristo, como um jornalista, narra uma notícia urgente que, na verdade, é divulgação do filme “Bright”.

“Bright” é um original Netflix que traz o ator Will Smith (que esteve recentemente no Brasil, para a divulgação do filme).

Confira o plantão especial de Evaristo Costa:





Exame