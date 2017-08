Evaristo Costa vai virar youtuber, diz colunista

Evaristo Costa, 40, decidiu aproveitar sua popularidade na web (no Instagram ele tem 5,2 milhões de seguidores) e investir no mundo digital durante os próximos meses. Fora da Globo desde o final de julho, o apresentador lançará nos próximos dias um canal no YouTube. As informações são do jornalista Fernando Oliveira, o Fefito, que escreve a coluna "Zapping" no jornal "Agora".

Ele mostrará sua rotina no exterior enquanto fala de temas cotidianos. A ideia é viver de publicidade vinda da internet. Na última quinta-feira (10), Evaristo postou um vídeo misterioso no strorie do seu Instagram. No vídeo em questão aparece um aparelho de televisão como se tivesse dando problema, depois o apresentador aparece como se estivesse se arrumando para entrar no ar. No fim aparece a frase, ' na próxima semana'.

O jornalista deixou a bancada do "Jornal Hoje" no dia 27 de julho, depois de 13 anos de trabalho. Na Globo, estava desde 1998. Foi substituído por Dony de Nuccio, 33.

Evaristo afirmou que estava cansado e precisava descansar o corpo e a mente. "São muitos anos fazendo a mesma coisa. Eu espero que vocês entendam e continuem torcendo por mim", disse ele, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Folhapress