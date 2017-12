'Eu não era bonita antes?', diz Marquezine sobre elogios por ter emagrecido

Fernando de Noronha foi o destino de várias celebridades para curtir o Réveillon 2018. Bruna Marquezine, que ganhou alguns dias de folga das gravações de Deus Salve o Rei, escolheu o destino pela energia da ilha. A QUEM conversou com a atriz sobre a novela e saúde na festa Benção, organizada pela Carvalheira no Museu do Tubarão.

"Eu sempre gosto de passar perto de praia. Esse ano eu decidi que ia passar no Brasil, porque muitos amigos estavam vindo e eu acho importante passar o ano com gente que você ama, com quem você gosta. Eu vim a Noronha uma vez só e foi muito especial, me senti muito bem. O fim de ano foi muito puxado e aqui tem uma energia muito boa, o lugar renova a gente", explicou a atriz durante uma festa nesta sexta-feira (29).



Bruna Marquezine (Foto: Felipe Souto Maior)



No início de novembro, um galpão de Deus Salve o Rei sofreu um incêndio e a produção reviu todo o planejamento com o elenco. "As gravações estão à todo vapor. A novela já tinha três meses de roteiro fechado e antes disso [do incêndio], o elenco teria alguns dias de folga, o que é uma raridade nessa época do ano. Algumas coisas do roteiro mudaram, mas mesmo assim a produção tentou manter o máximo de dias de folga para todo mundo", contou Bruna.



Para a atriz, a preparação para uma novela medieval é muito mais intensa do que uma história que se passe nos dias atuais. "Exige você se entregar de uma forma muito mais intensa e completa, mergulhe. Eu brinco muito com a Tatá Werneck, a gente já fez novela junto e a gente se desconcentrava muito, mas nessa não. Ainda mais para mim, que faço uma vilã, muito má, muito cruel, exige de mim uma concentração muito grande. É uma novela que tem todo um cuidado com a imagem, com tratamento, a gente grava como série, é trabalhosa".

Bruna, que viverá Catarina em Deus Salve o Rei, afirmou que o papel foi um presente que fechou 2017 com chave-de-ouro. "Foi um ano muito especial, um ano de evolução, de crescimento. Foi bem importante. Teve férias, trabalho, teve de tudo", disse.

A atriz emagreceu bastante esse ano e precisou focar na saúde por causa de um problema na tireoide. Além disso, Bruna também quis adaptar o corpo para o papel na TV. "Eu tenho cara de criancinha! Se eu engordar um pouquinho, meu rosto fica redondo e no vídeo eu achei que a Catarina não ia ter tanta cara de má", explicou.

"As pessoas me param o tempo inteiro para me falar: 'Meu deus, como você está linda, você emagreceu muito' e isso me preocupa. Eu não era bonita antes? Por que a magreza está sempre atrelada à beleza? Isso é preocupante e eu falo para uma geração de meninas muito novas. Essas meninas estão numa fase de crescimento, se conhecendo, e é difícil, é uma pressão para mim. Você tem que ser saudável e ser feliz", disse Bruna.

