Estátua de santa é encontrada intacta no fundo do mar em SC

A imagem de uma santa encontrada a 6,5m de profundidade perto da Ilha do Arvoredo, no litoral de Santa Catarina, está dando o que falar. De um lado da controvérsia, muita gente achou que a aparição da estátua do "Sagrado Coração de Maria" é uma bela homenagem. De outro, ativistas alertam para os riscos de deixar objetos no fundo do mar, mas também há quem considere que se trata de um milagre.

Autora dos belos registros que circulam na internet, a fotógrafa subaquática Cibele Sanches, do Bolhas em Foco, também ficou dividida entre a beleza da imagem no local e o prejuízo para o ecossistema.

- É claro que a imagem da santa desperta curiosidade: todo mundo quer saber como ela foi parar lá. Mas, mais importante do que isso, é pensar nas consequências de colocar um objeto que não faz parte daquele ecossistema ali. Eu respeito muito todas as crenças, mas não pode fazer algo assim sem impacto, pode prejudicar a vida. Apesar de ter ficado muito bonito, faltou consideração - contou.



A fotógrafa, que mergulha há nove anos, acredita que a instalação da imagem na gruta tenha envolvido mais de uma pessoa e que tenha sido fruto de um planejamento.

- Com certeza não caiu do barco, não foi um acidente (risos). Ela está perfeitamente montada -, completa.

Extra