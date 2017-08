Escândalo JBS tem ‘momento Caras’ com apresentadoras do SBT

A crise suscitada pela deleção dos executivos da gigante da carne JBS está cada vez mais parecida com uma novela. Interminável, aliás – e com reviravoltas dignas de um dramalhão mexicano.

Os holofotes se voltaram agora para Patrícia Abravanel, filha número 4 de Silvio Santos e apresentadora do SBT.



O nome dela e o do marido, o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), foram citados na deleção de Ricardo Saud, ex-braço direito de Joesley Batista na J&F (holding que controla a JBS) e um dos coordenadores do bilionário esquema de propinas da empresa.

Patrícia Abravanel e Ticiana Villas Boas: unidas para desmentir delator ( Foto: Reprodução Facebook @patriciaabravaneloficial e Divulgação/SBT)

Saud afirmou em depoimento que, durante um jantar na mansão do patrão, supostamente teria sido combinado um pagamento de 10 milhões à família de Fábio – um clã influente na política do Rio Grande do Norte – em troca do controle do serviço de água e esgoto daquele estado.

Patrícia Abravanel e Ticiana Villas Boas participaram do banquete, mas negam qualquer conversa a respeito de negociação ilegal e propina.

Um áudio de mensagem telefônica da mulher de Joesley à herdeira de Silvio Santos ganhou repercussão na mídia.

Nele, a ex-apresentadora do ‘Bake Off Brasil – Mãos na Massa’ presta solidariedade ao casal de amigos e se oferece como testemunha de defesa para desmentir o trecho da deleção de Saud envolvendo Fábio e Patrícia.

Ticiana, que abandonou temporariamente a carreira na TV por conta do escândalo protagonizado pelo marido, e Patrícia, ganharam destaque na edição desta sexta-feira (11) do ‘Jornal Hoje’, da Globo.

Matéria exibida no telejornal revelou que a estrela do SBT e o jovem político acionaram advogados para tentar anular a parte do depoimento de Ricardo Saud no qual aparecem e, assim, evitar complicação com a Justiça. Eles indicaram a gravação de Ticiana como prova de sua inocência.

Acostumadas a aparecer na capa de revistas sobre celebridades como a ‘Caras’, Ticiana Villas Boas e Patrícia Abravanel acabaram dragadas pelo noticiário policial. O Brasil é mesmo um País novelesco.

