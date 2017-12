Episódio de 'Os Simpsons' de 1998 previu compra da Fox pela Disney

Mais uma vez a bola de cristal dos "Simpsons" funcionou. No quinto episódio da décima temporada da série, exibido em 1998, os produtores "previram" a compra da Fox pela Disney -o que aconteceu nesta quinta (14), em um negócio de US$ 52,4 bilhões (cerca de R$ 174 bilhões).

The Simpsons: previsão da Disney como dona da Fox (Foto: Reprodução)



Na animação, é possível ver um cartaz na entrada do estúdio 20th Century Fox onde está escrito "uma divisão da Walt Disney Co.". Com o recente negócio fechado, a Disney também passa a ser dona de heróis X-Men e Deadpool, além dos próprios "Simpsons".

O episódio é intitulado "When You Dish Upon a Star", uma trocadilho com a canção mais famosa da Disney, "When You Wish Upon a Star" ("quando você faz um desejo a uma estrela", em tradução livre).

Os fãs foram os primeiros a lembrar da imagem.

OUTRAS PREVISÕES

Não foram poucas as vezes nas suas 29 temporadas que a série brincou de 'futurologia' e acertou.

Um episódio de 2010 previu o vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2016.

A previsão mais clássica e conhecida é a da eleição de Donald Trump, atual presidente dos EUA, eleito em 2016. O episódio foi ao ar em 2000.

Em 2005, os poderes premonitórios da série mostravam as equipes de futebol americano Denver Broncos e Seattle Seahawks se enfrentavam em uma final do Super Bowl, o que aconteceu em 2014.

Folhapress