Emma Stone ultrapassa Jennifer Lawrence como atriz mais bem paga do mundo

A estrela de La La Land Emma Stone foi nomeada como a atriz mais bem do mundo paga pela Forbes. Aos 28 anos, ela acumulou 26 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, passando Jennifer Lawrence, que ficou no topo em 2015 e 2016.





Emma Stone e Jennifer Lawrence (Foto: Getty Images)



Emma ganhou o Oscar com sua personagem Mia, uma aspirante a atriz no musical estrelado com Ryan Gosling. No começo do ano, ela havia revelado que seus colegas de elenco, que eram homens, tiveram cortes nos salários para que recebessem igual. "Eles fizeram isso por mim, porque sentiram que era o justo e o certo. É algo que não é discutido [a desigualdade de salário entre homens e mulheres]", disse a atriz na Out Magazine.



Veja as 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood em 2017 de acordo com a Forbes:

1. Emma Stone (26 milhões de dólares)

2. Jennifer Aniston (25.5 milhões de dólares)

3. Jennifer Lawrence (24 milhões de dólares)

4. Melissa McCarthy (18 milhões de dólares)

5. Mila Kunis (15.5 milhões de dólares)

6. Emma Watson (14 milhões de dólares)

7. Charlize Theron (14 milhões de dólares)

8. Cate Blanchett (12 milhões de dólares)

9. Julia Roberts (12 milhões de dólares)

10. Amy Adams (11.5 milhões de dólares)

