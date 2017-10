Emilly se inspira em Grazi para superar preconceito por BBB

Emilly Araújo está batalhando para trilhar sua carreira de atriz na Globo e não teme as dificuldades que enfrentará por ser uma ex-BBB. Como inspiração de vida, a campeã do reality show tem ninguém menos que Grazi Massafera, ex-participante do "Big Brother Brasil 5" que será vilã na próxima novela das nove, "O Outro Lado do Paraíso", e já tem uma indicação ao Emmy Internacional em seu currículo.



Em entrevista, Emilly, que já havia citado a mãe de Sofia, de 5 anos, como fonte de incentivo para sua carreira, ressaltando que o momento atual é mais promissor para perder o rótulo de participante do programa televisivo. "A Grazi (Massafera) é um baita exemplo. Tudo o que ela passou para chegar onde ela está é bizarro. Todo o preconceito que passou. Eu sinto muito por tudo o que ela passou", afirmou sobre a artista alvo de armação para ser acusada de roubo dentro do Projac. "O que é melhor para mim é que os tempos mudaram de todas as formas. Naquela época ainda não tinha Instagram, a internet dessa forma que está hoje. Eu já tenho um certo público e carinho que ela não teve a chance de ter para dar força para ela. Hoje, a parte positiva é muito maior do que a parte negativa. Então, eu tenho mais força e ânimo para fazer as coisas", disse.



Eleita "Personalidade da Internet" no Prêmio Jovem Brasileiro 2017, Emily já está conquistando a admiração dos profissionais da Globo. Ela contou ter sido elogiada pela avaliadora durante seu primeiro teste para uma obra da emissora. "A produtora de elenco falou: 'Tu jura que nunca fez nenhum curso de teatro, nada disso?'. No meu primeiro teste, eu fui sem fazer coaching, sem fazer nada. Decorei o texto sozinha em dois dias. Foi assim: 'Emilly, é agora ou nunca'. Porque um diretor gostou muito de mim e ele queria que eu fosse lá. E eu fui! Botei toda a minha energia, tudo de mim ali, sorri, chorei. Vesti a personagem e a produtora de elenco ficou de boca aberta. Ela falou: 'Sim, tu precisa da base, precisa estudar com certeza, porque todos nós precisamos. Mas tu tem uma coisa que nem todos os artistas têm, carisma e atitude. Tu consegue trazer a gente para o que você tá falando'", relembrou a jovem que vive romance com Jô Amancio, com quem preferiu não ser fotografada nesta terça-feria (10).



Terra