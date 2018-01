Se já não bastasse o casamento de Sheldon (Jim Parsons) e Amy(Mayim Bialik), a décima primeira temporada de " The Big Bang Theory " terá mais novidades! Prova disso é que dois atores serão convidados para fazer uma participação especial e prometem causar muito!



A atriz Beth Behrs , ex-" 2 Broke Girls ", foi escalada para interpretar Nell, uma professora recém-divorciada e que se envolve com Raj (Kunal Nayyar). Por outro lado, o astro Walton Goggins , de " Justified " e " Os Oito Odiados ", vai interpretar o ex-marido da loira, que rastreia o melhor amigo do Howard (Simon Helberg) e resolve encará-lo! Eita! As participações estão previstyas para o dia 18 de janeiro.

Em "The Big Bang Theory", atriz de "2 Broke Girl" participa da 11ª temporada (Foto: Getty Images / PureBreak)

E aí, como será que o nerd lidará com isso? Deixe sua opinião aqui e anote na agenda: "The Big Bang Theory" retorna às telinhas no dia 4 de janeiro! Ah, e não esqueça de ficar de olho no Purebreak para mais novidades!

Terra