Em Portugal, Giovanna Antonelli celebra aniversário das gêmeas

A atriz Guilhermina Guinle, que é casada com o irmão de Giovanna, Leonardo Antonelli, visitou a cunhada e registrou a celebração com fotos em que apareciam sua filha, Minna, e o irmão mais velho das aniversariantes, Pietro Antonelli.

Giovanna e o marido, Leonardo Nogueira, se mudaram para Portugal no começo do semestre deste ano. Eles passam uma temporada por lá. Em entrevista para Quem, ela falou sobre a sua vida na Europa.



Giovanna Antonelli celebra aniversário de gêmeas (Foto: Reprodução)



"A vida lá é maravilhosa, é um sonho. É uma vida completamneto normal, comum, de qualquer pessoas", explicou Giovanna, revelando um pouco de sua rotina. "Levanto cedo, dou café para as crianças, levo na escola, vou pro mercado, faço compras, ajudo a botar roupa na máquina", conta ela, assumindo que a rotina mudou. "Todo mundo se ajuda, as crianças tiram as coisas da mesa, todo mundo ajuda a lavar a louça que usa, enfim é uma realidade que que todos nós temos que construir no nosso dia a dia. Esse tipo de valor a gente quis poder vivenciar com nossos filhos e achamos que é muito importante para eles", disse Giovanna.

Com as crianças matriculadas em uma escola em Lisboa, a atriz e o marido ficam na ponte-aérea. "Eu e Leo ficamos entre indas e vindas, estamos estudando e vendo coisas novas na Europa. A gente fica se dividindo entre pai e mãe e criança e nosso trabalho até dezembro, quando voltamos", contou ela, acrescentando viver uma oportunidade única. "Eu e meu marido, depois de oito anos casados, conseguimos as primeiras férias juntos porque fizemos a mesma novela (Sol Nascente). Em vez de ficar esses três meses de férias no Brasil, decidimos fazer uma aventura pelo mundo com nossos filhos e optamos por Lisboa", lembrou.

