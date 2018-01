O Outro Lado do Paraíso: Gael tenta reatar com Clara

Nesta sexta (5) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Samuel (Eriberto Leão) afirma que não deixará que Clara (Bianca Bin) se aproxime de Suzy (Ellen Roche). Gael (Sergio Guizé) se afasta de Sophia (Marieta Severo) ao ver Tomaz, que aconselha o pai a lutar para reconquistar Clara.

Samuel conta para Adinéia como foi sua conversa com Clara. Nádia (Eliane Giardini) conta para Tônia seu plano de reaproximá-la de Bruno (Caio Paduan). Caetana expulsa Laerte do quarto de Duda (Gloria Pires). Mercedes (Fernanda Montenegro) tem um pressentimento.

Rosalinda garante a Estela (Juliana Caldas) que Amaro está interessado nela. Valdo convida Ivanilda para sair. Clara afirma a Patrick (Thiago Fragoso) e Renato (Rafael Cardoso) que destruirá a reputação de Samuel. Nádia pede a Bruno que leve Raquel (Erika Januza) para jantar em sua casa.

Rato reclama do noivo de Leandra. Caetana conta para Duda que flagrou Laerte em seu quarto. Juvenal percebe a inquietação de Estela. Sophia melhora as condições de trabalho, e os garimpeiros comemoram. Gael pede para reatar com Clara. Laerte descobre o segredo de Duda.

Folhapress