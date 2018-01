Em 'Deus Salve o Rei', Amália encontra o príncipe Afonso

Crisélia e Afonso (Romulo Estrela) ficam frustrados com o fracasso da inauguração do aqueduto. Afonso se irrita quando Rodolfo (Johnny Massaro) sugere que Montemor ataque Artena. Augusto (Marco Nanini) repreende Catarina (Bruna Marquezine) ao notar que a filha quer se aproveitar da necessidade da água em Montemor para refazer o acordo com mais vantagens para Artena.

Amália (Marina Ruy Barbosa) deixa claro para Virgílio (Ricardo Pereira) que, mesmo após o casamento, continuará trabalhando. Lupércio avisa a Afonso e Rodolfo que não existe tratamento para a falta de memória de Crisélia. Crisélia anuncia a Afonso que ele assumirá o trono assim que voltar da expedição.

Constância acusa Martinho de querer apressar o casamento de Amália e Virgílio. Crisélia demonstra ter maus presságios com a viagem do neto em busca de água. A tropa de Afonso é atacada por ladrões. Cássio não vê Afonso perseguir um dos ladrões e ser atingido por uma flecha. Catarina fica impactada quando Augusto lhe avisa que concedeu sua mão ao Marquês Istvan (Vinícius Calderoni). Amália encontra Afonso ferido na floresta.

Folhapress