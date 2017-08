Em alta após clipe internacional, Gretchen lota show no Rio

Ainda no Brasil, cumprindo uma agenda lotada de compromissos desde que bombou ao participar do lyric videoclipe da estrela pop norte-americana Katy Perry, Gretchen arrastou uma multidão de fãs para a "Festa Malaka" neste sábado, no Rio, onde se apresentou sozinha e também com o filho, Gabriel Miranda, de 19 anos.



A eterna rainha do rebolado cantou alguns dos seus clássicos e ainda rebolou ao som de "Swish swish", de Katy. Ovacionada ao som de "gostosa", "maravilhosa" e "lacradora" pelo público, aos 58 anos, a mãe de Thammy se emocionou com o carinho.



Lacrou! Gretchen se apresenta em show no Rio Foto: Divulgação/Patrick Sister

"Quando eu tinha meus vinte e poucos anos e era chamada de gostosa, tudo bem. Mas agora estou com quase 60 e estou escutando vocês o grito de 'gostosa'... Aí eu não aguento! Fico me achando", respondeu a cantora, levando o público ao delírio.

"Tenho que malhar muito para manter o título de rainha do rebolado. Faço duas horas de pilates por dia. Só assim... É sério, são duas horas de pilates todos os dias", completou.

Antes de se apresentar, Gretchen foi presenteada com um bolo feito especialmente pra ela feito pela doceira Andrea Schwarz. "Ganhei um bolo de rainha! Adorei".



Gretchen ganha bolo no camarim Foto: Divulgação



