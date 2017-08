Em A Força do Querer, Ivana conta para Simone que é transgênero

Ivana (Carol Duarte) conheceu Tê (Tarso Brant) e descobriu as respostas de seus conflitos. Após entender sua rejeição ao corpo, a jogadora de vôlei abre o jogo com Simone (Juliana Paiva): "Simone... já passou pela sua cabeça que eu possa não ser uma mulher?"

"Trans, que eu digo é a pessoa transgênero, a pessoa que nasce com um corpo, seja de homem, seja de mulher e não se identifica com ele! A pessoa que rejeita o próprio corpo. Como eu!"

Ivana explica que se identificou com a história de Tê. "De onde é que você tirou a ideia de que você pode ser isso?", pergunta Simone. 'Eu conheci um trans. Ele nasceu com o corpo de menina, criaram como menina e ele sentia tudo isso que eu sinto, esse vazio, essa coisa de se olhar no espelho e não se reconhecer. Igualzinho!", responde Ivana.

