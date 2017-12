Elton John e Beyoncé vão regravar trilha sonora de 'O Rei Leão'

Segundo o New York Daily News, Elton John e Beyoncé estão trabalhando juntos para regravar as músicas de ‘O Rei Leão‘ para o remake live-action. John compôs e cantou as músicas do clássico de 1994, e trabalhará ao lado de Beyoncé para criar novas versões de ‘Circle of Life‘ e ‘Can You Feel the Love Tonight‘ cantadas pela diva.

Além disso, foi revelado que a dupla criará canções original para o live-action, seguindo a mesma linha de ‘A Bela e a Fera’ – que também contou com novos números musicais.

O compositor Hans Zimmer ficará responsável pela trilha sonora orquestrada. Só lembrando que Zimmer também foi responsável pela trilha da animação de 1994, a qual ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora.



Quadro do elenco do Live-action. Foto: Divulgação/Disney

O elenco do live-action traz Beyoncé como Nala, Chiwetel Ejiofor será Scar, Seth Rogen viverá o Pumbaa, Billy Eichner será o Timon e Donald Glover o Simba.

Recentemente, surgiram boatos de que a Disney teria concordado em pagar US$ 25 milhões de dólares (cerca de R$ 77 milhões) para garantir o envolvimento de Beyoncé no projeto. Além de dublar Nala, Beyoncé deve ficar responsável pela trilha sonora.

O estúdio também anunciou Eric André como Azizi, Florence Kasumba como Shenzi, Keegan-Michael Key como Kamari, Id McCrary como o jovem Simba e Shahadi Wright Joseph como a jovem Nala. O filme dirigido por Jon Favreau está em pré-produção em Los Angeles. O lançamento está marcado para o dia 19 de Julho de 2019!

