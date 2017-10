Eliana anuncia volta ao trabalho e fala sobre a filha: 'caminha e fofinha'

Eliana gravou uma mensagem especial para participar da coletiva dos 20 anos de Teleton, maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).



Anunciada por Daniel, padrinho da campanha, a apresentadora falou sobre a gestação de Manuela, a relação com a caçulinha e a volta à televisão.

"Estou com saudade de estar aí no palco, mas estou aqui no quartinho da Manu, cuidando dela. Foi um perrengue, não foi fácil [a gestação de risco motivou que entrasse em licença-maternidade antes do previsto]. A Manuela é calminha e fofinha. Estou cuidando da pequena, mas logo estou de volta. Feliz da vida", disse a apresentadora, anunciando que estará na abertura do Teleton na noite de 27 de outubro.



Eliana (Foto: Reprodução/Instagram)



Aos 43 anos, Eliana teve sua segunda filha, a primeira do relacionamento com o diretor Adriano Ricco, após uma gravidez cercada de cuidados. Ela também é mãe de Arthur, de 6 anos, da união com o produtor musical João Marcello Bôscoli.

Depois de sofrer um descolamento da placenta, Eliana passou parte da gestação em repouso absoluto para evitar um parto muito prematuro. Por conta disso, se afastou do trabalho e seu programa dominical passou a ser comandado por Patricia Abravanel.

Conhecida por colocar a postura profissional dedicada, ela teve todo o apoio da família e do SBT para focar suas atenções na gestação. A apresentadora, no entanto, planeja retonar ao trabalho no início de outubro, com gravações externas do quadro “Com o passar dos anos”, para depois retornar aos estúdios. O programa Eliana, com a volta da apresentadora titular, deve ser exibido no dia 29 de outubro.

Antes, porém, Eliana planeja estar no palco do Teleton, agendado para os dias 27 e 28 de outubro. Ela comandará, ao vivo, parte da maratona solidária em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A apresentadora é madrinha da campanha ao lado do cantor Daniel.

Quem