Ed Sheeran cancela shows após sofrer acidente de bicicleta

A pós sofrer um acidente de bicicleta, Ed Sheeran cancelou algumas apresentações que estavam agendadas para os próximos dias. O anúncio foi feito através de seu Instagram.

“A visita de meus médicos confirmou as fraturas em meu pulso direito e meu cotovelo esquerdo, que me deixará incapaz de me apresentar nos próximos shows. Infelizmente, isso significa que os shows a seguir não poderão acontecer como o planejado: Taipé, Osaka, Seul, Tokio e Hong Kong. Estou aguardando para ver como será o processo de recuperação antes de decidir como serão os próximos shows além destes. Por favor, fiquem ligados em mais detalhes”, dizia o texto.

Embora o texto seja em primeira pessoa, ele conta com um adendo: “Ed não está digitando esse texto pois seus dois braços estão imobilizados/enfaixados”.

A turnê, que passou pelo Brasil em maio, faz parte da divulgação de seu terceiro álbum, "Divide", lançado no início deste ano com o hit "Shape of you".

G1