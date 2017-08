Dua Lipa abrirá shows de Coldplay no Brasil e fãs surtam na internet

O Coldplay confirmou que vem ao Brasil em novembro para divulgar seu novo EP, o "Kaleidoscope", só que isso não tem deixado todos os fãs contentes. Com duas apresentações marcadas em São Paulo e uma em Porto Alegre, tem uma galera, principalmente a do Rio de Janeiro, reclamando que eles deveriam passar por mais cidades. Bom, a situação ficou ainda pior nesta quinta-feira (27), quando foi anunciado que Dua Lipa irá abrir os shows do grupo aqui. "I'm so excited to announce that i'll be joining @coldplay on tour in Brasil and Argentina this November!! See you there".



Fornecido por Purebreak_pt-br



Nem é preciso dizer que a galera está surtando, né? Apesar de Dua Lipa ainda não ser uma cantora muito estourada, a britânica está começando a fazer bastante sucesso, principalmente no Brasil. Então, era de se esperar que a galera ficasse bem revoltada. Através do Twitter, os fãs estão implorando para que a moça faça shows solos e que, principalmente, vá para outras cidades.

Bom, se ela fará mais apresentações ou não, ainda não dá para saber. Mas, de qualquer forma, quem já garantiu seu ingresso para os shows do Coldplay se deu muito bem. A banda se tocará em São Paulo nos dias 7 e 8 de novembro, e em Porto Alegre no dia 11.

Msn