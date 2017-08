A drag queen piauiense Frida Evolet estreia, na noite desta sexta-feira (18), sua turnê autoral F1. A apresentação será a primeira de muitas entre Teresina e Parnaíba e acontecerá em um tradicional pub da capital. Brasília e Rio de Janeiro já estão em negociação.



Frida, que vem performando nos palcos teresinenses e parnaibanos desde 2015, traz uma apresentação multimídia e um repertório cheio de novidades. “Não posso adiantar o que vai acontecer no show, mas posso dizer que temos muitas músicas autorais, incluindo canções divertidas, sérias e militantes. Temos performances e vídeos que juntos, alinhavados, formam a dimensão F1, onde todos podem ser o que e quem quiser”, conta Frida.

Drag queen Frida Evolet estreia show autoral nesta sexta-feira (18). (Foto: Reprodução)



No início de 2017, Frida lançou o primeiro videoclipe de uma drag queen piauiense, “Hotline Queen”, feito após o término de um relacionamento. Para a artista, a música, composta em parceria com o produtor Douglas Martins, foi apenas a primeira de muitas que essa parceria proporcionou. “Ainda em 2015 conheci o Douglas Martins e iniciamos uma grande amizade. Descobrimos muitos interesses em comum e, após o término do meu relacionamento, onde o moço não gostava da ideia de eu ser drag, compusemos juntos a letra de 'Hotline Queen' despretensiosamente”, afirma.

Para Douglas, essa apresentação é essencial porque marca uma fase mais autoral da carreira da Frida. ‘Embora ainda apresentaremos algumas paródias e covers, boa parte do conteúdo é autoral. Eu, como produtor, estou esperando ansiosamente a resposta do público às músicas porque nos demos a liberdade de experimentar bastante e cada música tem uma vibe muito própria. Estamos trazendo um material bem diverso e um pouco diferente e estou bem curioso pelas reações”, pontua o produtor.

Drag queen Frida Evolet estreia show autoral nesta sexta-feira (18). (Foto: Reprodução)



Com Frida nos vocais e composição e Douglas produzindo e dirigindo, a dupla planeja lançar um álbum após a turnê, mas procura apoio para conseguir um estúdio. “Não temos data pra lançar pois ainda não temos estúdio. Estamos aceitando o apoio de donos de estúdio e gravadoras que quiserem nos apoiar”, declara Frida.

Organizador da festa, Junior Mysterious fala da importância do evento. “A importância de um show autoral como esse é abrir espaço para os talentos que ainda não tivemos oportunidade de conhecer. Um material autoral mostra a criatividade das nossas artistas locais, suas produções independentes, que vão bem além de chegar no palco e dublar uma música de um outro artista. É um processo e uma produção artística muito maiores”.

O primeiro show da F1 Tour contará com a participação de Douglas Martins como Cake Spacek, sua persona drag, a drag queen Butera Sky, o VJ Mysterious e a cantora do Jet Set Live, Bruna Soares. O Reserva Pub fica localizado na Rua Desembargador Mota, 01 - Monte Castelo.





Da redação