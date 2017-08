Dony De Nuccio assume a bancada do JH ao lado de Sandra Annenberg

Nas próximas semanas, quem fará companhia a Sandra Annenberg no Jornal Hoje será Dony De Nuccio, atual âncora do Jornal das Dez, da GloboNews. O J10 passará a ser apresentado por Renata Lo Prete, que já exerce as funções de editora e comentarista de política do telejornal. Além da nova função, Renata continuará a substituir William Waack no Jornal da Globo nas ausências temporárias do jornalista.

Sandra Annenberg dá as boas-vindas ao novo companheiro de bancada, avisando-o que este é o telejornal do gerúndio: “Seja bem-vindo! Conte comigo! O Jornal Hoje é o jornal do gerúndio, tudo está acontecendo no nosso horário, é muito bom!”. E deseja ainda mais sucesso a Lo Prete. Aos dois, William Bonner também envia seu carinho, reconhecendo que “o merecimento é tão grande quanto o talento de cada um”.



Dony de Nuccio durante apresentação do Jornal das Dez, da GloboNews (Foto: Reprodução/GloboNews)



Segue comunicado de Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo da Globo, sobre as movimentações:

"O substituto de Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje será Dony De Nuccio, até aqui âncora do ‘Jornal das Dez’, da Globo News. Dony entrou na Globo, em 2011 e passou por diversos telejornais. Foi repórter do Bom Dia São Paulo, SPTV e Jornal da Globo, comentarista de economia do Hora 1, apresentador do Conta Corrente da Globo News. Atualmente além de âncora do Jornal das Dez, apresenta o programa Globo News Internacional. Por onde passou, demonstrou ter um talento nato para o jornalismo televisivo: seja como repórter, comentarista ou apresentador, trata dos assuntos com grande capacidade de comunicação. Além da graduação em Jornalismo, possui bacharelado e mestrado em Economia, área na qual atuou por 6 anos, antes de se dedicar exclusivamente ao jornalismo. Terá em Sandra Annemberg, jornalista que sabe tudo da profissão, e um pouco mais, a colega ideal para enfrentar o novo desafio. Por tudo isso, Dony terá uma carreira de sucesso no Jornal Hoje, estamos convencidos disso.

Renata Lo Prete, editora e comentarista de política do Jornal das Dez, será também a âncora do telejornal, que passará a ser apresentado de São Paulo. Renata, na Globo desde 2012, tem se revelado uma profissional completa: apresenta, analisa e contextualiza as notícias do mundo político com com rara clareza. Com certeza fará o mesmo com os outros tópicos do noticiário. Ela continuará a ser a substituta de William Waack nas ausências temporárias dele no Jornal da Globo.

Renata e Dony estrearão nas novas funções nas próximas semanas.

À Renata e ao Dony, sucesso nas novas funções.

Ao Evaristo, que dividiu a bancada do Hoje com Sandra com enorme sucesso por 14 anos, felicidades nessa nova etapa de sua vida profissional."

G1