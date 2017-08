Dony De Nuccio anuncia data de estreia no ‘Jornal Hoje’

O jornalista Dony De Nuccio, que vai substituir Evaristo Costa ao lado de Sandra Annenberg, já tem data de estreia no Jornal Hoje: a próxima segunda-feira, 7 de agosto.

“Pessoal, depois de 5 anos na GloboNews… meu último ‘Boa Noite’. A partir de agora, só ‘Boa Tarde! A gente se encontra no dia 7 de agosto no @jornalhoje ”, disse ele em vídeo publicado nesta segunda-feira no Instagram. No vídeo, feito na bancada do Jornal das Dez, da Globo News, de onde estava se despedindo, De Nuccio, de olhos marejados, chama de “gigantesco” o “desafio” que tem pela frente.



Dony De Nuccio dá adeus à GloboNews em vídeo (Foto: Reprodução/GloboNews)



O jornalista Adonay De Nuccio, conhecido como Dony De Nuccio, entrou na Globo em 2011 e foi repórter de diversos jornais no Grupo Globo, até se tornar âncora do Jornal das Dez na Globo News em novembro de 2015 e apresentador do programa Globo News Internacional em janeiro deste ano.

Aos 33 anos, Dony é tão afeito às redes sociais quanto Evaristo, 40, com direito a fotos na academia, com a avó e com a namorada, Larissa Laibida, com quem se relaciona há pouco mais de um ano. Larissa é formada em gestão financeira na FGV e contabilidade na PUC.

Msn