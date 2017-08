Diretor do clipe de 'Sua Cara', fala sobre cenas cortadas

Dias antes de o clipe de "Sua Cara" ser lançado, Anitta postou uma cena dos bastidores que chamou a atenção. Nas imagens, a cantora dança diante de uma cobra e em certo momento, o réptil pula em direção à cantora, que sai correndo e dá um gritinho.

Mas três dias após o clipe de Major Lazer com participação de Anitta e Pabllo Vittar ser lançado, os fãs não param de perguntar: "Cadê a cena da cobra?". Outra questão feita, mas em menor número, é "onde estão as cenas noturnas?".

Bruno Ilogti com Anitta e Pabllo Vittar (Foto: Reprodução/Instagram)



"Não tenho permissão para lançar minha edição e corte de diretor do clipe com as cenas que vocês sentem falta. Foi uma decisão do Major Lazer e precisamos respeitar. Vamos comemorar 33M!", explicou Bruno Ilogti, diretor do clipe, através do Stories do Instagram.

