Di Ferrero negou que tenha rolado um climão com a ex-namorada Mariana Rios no palco do "PopStar", da Globo, no último domingo (30). Convidado como jurado daquela semana, ele teve que julgar a performance de Mariana, que está competindo no programa.

"Acho que as pessoas não estão acostumadas a ver ex-namorados se dando bem, não sei se o povo costuma acabar a relação brigado, mas para mim foi a coisa mais natural do mundo. Ela estava cantando, se apresentou superbem e eu dei minha opinião", minimizou.

Com vários amigos na competição, Di preferiu não opinar sobre um preferido para levar o prêmio.

"Estar ali é uma coisa mais divertida, conheço todo mundo que está se apresentando, fica difícil falar um só".

Após anunciar um tempo sabático da banda NX Zero, o músico promete novidades na carreira ainda este ano.

"A gente combinou com a banda de ainda não falar muito para respeitar o término do NX, mas estou muito empolgado porque tenho várias coisas musicais para fazer, coisas que não davam para fazer com a banda, mas em dezembro já vou lançar algumas coisas, e não é só na música".

