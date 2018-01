'Deus Salve o Rei': Crisélia acha que Afonso está morto

Amália (Marina Ruy Barbosa) explica a Afonso (Romulo Estrela) que ela e Tiago o encontraram desacordado na floresta e o levaram para Artena, e ele não conta que é príncipe de Montemor. Catarina (Bruna Marquezine) afirma a Lucíola que não se casará com o Marquês.

Crisélia (Rosamaria Murtinho) se desespera ao saber por Cássio (Caio Blat) que Afonso pode estar ferido na floresta. Orlando e Petrônio comemoram a possibilidade de Rodolfo (Johnny Massaro) assumir o trono. Rodolfo vê Crisélia conversando sozinha.

Augusto (Marco Nanini) anuncia o noivado de Catarina com o Marquês de Córdona. Cássio vê o corpo do ladrão perto do cavalo de Afonso e acredita que o príncipe está morto. Orlando e Petrônio avisam a Rodolfo que ele deverá assumir o trono na ausência do irmão.

Amália diz a Diana que Virgílio não pode saber que Afonso está hospedado em sua casa. Cássio avisa a Rodolfo que Afonso morreu. Catarina não consegue o apoio de Demétrio para fazer Augusto desistir do seu casamento com o Marquês. Virgílio vai à casa de Amália. Crisélia descobre que Afonso está morto.

