'Despacito' é o clipe mais visto na história do Youtube

O clipe de "Despacito", de Luis Fonsi e Daddy Yankee, se tornou nesta sexta-feira (4) o vídeo mais visto no YouTube superando o hit "See You Again", de Wiz Khalifa com Charlie Puth.

O vídeo oficial de "Despacito" atingiu 2.993.786.682 visualizações e superou a trilha sonora de "Velozes e Furiosos 7", que até então ocupava a primeira posição com 2.993.651.270. De acordo com o Google, não estão incluídos no recorde o videoclipe de Justin Bieber com Fonsi, que já teve mais de 464 milhões.

Foram necessários apenas 203 dias para "Despacito" se tornar o vídeo mais visto na história do YouTube, com uma média diária de 14,5 milhões de visualizações –o pico em um só dia foi de 25 milhões.

"Quebrar o recorde do vídeo mais visto de todos os tempos no YouTube é realmente incrível, não só para mim, mas para a música latina e para nossa cultura. Tudo o que aconteceu nos últimos seis meses excedeu todas as minhas expectativas, e só estou grato pelas pessoas terem gostado tanto e continuarem a cantar, dançar e compartilhar", afirmou Luis Fonsi, em nota.

Já Daddy Yankee disse que o YouTube tem sido uma plataforma para o sucesso da música. "A indústria da música mudou, as regras da música mudaram e eu reconheço totalmente o papel do YouTube e o poder de sua plataforma. Quebrar recorde de um disco é sensacional e eu estou feliz em continuar a inspirar outros a fazer o mesmo."

Folhapress