'Despacito' é canção mais reproduzida em 'streaming' da história

"Despacito", hit dos porto-riquenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee que conquistou o mundo, foi declarado nesta quarta-feira (19) o tema mais reproduzido em "streaming" da história.

A Universal Music Latin Entertainment anunciou que "Despacito", em sua versão original e remix, alcançou 4,6 bilhões de reproduções nas plataformas de internet, entre elas YouTube e Spotify.

"Despacito" viralizou logo depois de seu lançamento em janeiro, atingindo um público ainda maior depois que a estrela do pop canadense Justin Bieber apareceu em um remix. Com isso, desbancou da liderança no ranking do "streaming" a música "Sorry", do próprio Bieber, que havia registrado 4,38 bilhões de reproduções, segundo a Universal.



Daddy Yankee (esquerda) e Luis Fonsi, parceiros em 'Despacito' (Foto: Divulgação)



Durante dez semanas, "Despacito" foi a número um das listas de mais ouvidas nos EUA, tornando-se a primeira canção em espanhol a atingir o topo desde "Macarena", em 1996.

"O 'streaming' é um conector para públicos no mundo inteiro e ajudou minha música a alcançar todos os cantos do mundo", celebrou Fonsi, em um comunicado.

Lucian Grainge, CEO do Universal Music Group, maior indústria discográfica do mercado mundial, disse que "Despacito" é o maior sucesso de 2017.

A música também arrasou no YouTube, onde o vídeo é o quarto mais visto da história, com 2,66 bilhões de visualizações. No Spotify, era - até esta quarta-feira - a 39ª canção mais ouvida desde que a plataforma foi criada.

G1