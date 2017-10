Desânimo de Marcos ao vencer prova incomoda Justus. 'Mais emoção'

Marcos Härter não demonstrou animação ao vencer a Prova do Fazendeiro, em "A Fazenda 9", na noite desta terça-feira (17). O médico acabou levando uma chamada de Roberto Justus após deixar o campo de provas. "Mais emoção aí, Marcos", pediu o apresentador para o gaúcho, que comparou Flavia Viana com Emilly Araújo. "Você não ficou tão emocionado. Vamos lá, cara!", acrescentou Justus. Com isso, Nahim e Rita Cadillac correm risco de eliminação.



Para se tornar Fazendeiro desta semana, Marcos contou com a ajuda de Ana Paula Minerato em prova realizada em dupla - Nahim fez par com Matheus Lisboa e Rita, com Aritana. A dinâmica envolveu memória, agilidade e resistência. Os três candidatos a fazendeiro precisavam decorar uma sequência de imagens de animais e seus pares precisavam pegar uma placa de cada vez ao percorrerem um percurso. Com as placas em mãos, Nahim, Marcos e Rita tinham que colocá-las em ordem. No final, o ex-BBB, que acusou a Globo de silenciar ex-participantes do reality, teve 15 acertos, o cantor, 12 e a ex-chacrete apenas seis.



Terra